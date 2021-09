Gaël Monfils a fini par rendre les armes. Ce vendredi soir, le Français, 20e joueur mondial et tête de série n°17, a été éliminé au troisième tour de l'US Open 2021, par l'Italien Jannik Sinner, 16e joueur mondial et tête de série n°13, en cinq manches (7-6 (1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4) et 3h44 de jeu, sur le Louis Armstrong Stadium de New York. S'il n'y a désormais plus de Français, en huitièmes de finale, le Transalpin affrontera le vainqueur du match opposant l'Allemand Alexander Zverev, 4e joueur mondial et tête de série n°4, à l'Américain Jack Sock, 184e joueur mondial.

