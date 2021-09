Après la tempête Ida qui a ravagé New York mercredi soir, un nouvel ouragan s'est abattu sur Flushing Meadows lors de la night-session de ce jeudi : il a pour nom Novak Djokovic, qui a mis à peine une heure et demie (1h39 précisément) pour battre Tallon Griekspoor (6-2, 6-3, 6-2) et se qualifier ainsi pour le 3e tour de l'US Open, où il retrouvera Kei Nishikori.

Après avoir lâché un set lors de son entrée en lice face au jeune Holger Rune, le Serbe a rendu une copie presque immaculée cette fois face au Néerlandais de 25 ans, 121e mondial, qui n'avait pas grand-chose de plus que son courage à lui opposer, selon l'expression consacrée. Ça ne veut pas dire que le numéro un mondial a été parfait - qui ne l'est jamais. Pour chipoter, on pourrait rappeler qu'il a (encore) rendu un break d'avance dans le 2e set, et failli en faire de même dans le 3e set puisqu'il s'est retrouvé à 0-40, à 3-2 en sa faveur.

Un nouveau rendez-vous face à Nishikori

Mais Djokovic a écarté ce dernier danger comme on chasse une mouche récalcitrante, avant de finir au grand galop. "C'était une bonne prestation de ma part, j'ai réussi à jouer avec la bonne intensité, la bonne concentration", s'est satisfait le vainqueur, à chaud, au micro de Patrick McEnroe.

Il n'y avait guère plus à dire : c'était une formalité pour le numéro un mondial dont la route pourrait s'élever légèrement au 3e tour face à Kei Nishikori, qui s'est bien compliqué la vie en battant Mackenzie McDonald en cinq sets (7-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) après avoir servir pour gagner en trois.

A priori, pas de quoi trop effrayer non plus Djokovic qui reste sur 16 succès consécutifs face au Japonais, dont un expéditif tout récemment aux Jeux Olympiques. Et qui, pour l'heure, semble gérer à la perfection la pression inhérente au défi immense qui l'attend ici.

