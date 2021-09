Tennis

US Open 2021 - Raducanu, Azarenka, Zverev ou Medvedev dans leurs oeuvres : le top 10

US OPEN - A savourer une dernière fois, et sans modération, les plus beaux coups de la quinzaine à Flushing Meadows. Au programme : la reine Emma Raducanu, Victoria Azarenka, Reily Opelka, Jenson Brooksby, Kei Nishikori, Alexander Zverev ou encore le roi Daniil Medvedev.

00:05:36, il y a 37 minutes