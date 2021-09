A ce stade, ce n'est plus une sensation, mais une confirmation. Emma Raducanu a bien quelque chose de spécial dans sa raquette et, ce mercredi, c'est Belinda Bencic, pourtant tête de série numéro 11 et récente championne olympique qui en a fait les frais. La Britannique de 18 ans, issue des qualifications, n'a toujours pas perdu le moindre set (en 8 matches désormais à Flushing Meadows) dans ce tournoi et a validé sa place dans le dernier carré de l'US Open en imposant sa loi à la Suissesse 6-3, 6-4 en 1h22 de jeu sur le court Arthur-Ashe. Pour rallier la finale, elle sera opposée soit à Karolina Pliskova, soit à Maria Sakkari.

