Tennis

US Open - Le coup de canon de Zverev, le réflexe de Harris : Le top 5 de mercredi

US OPEN 2021 - Comme chaque jour, retrouvez les beaux plus points du jour à l'US Open. Mercredi, Alexander Zverev et Lloyd Harris ont régalé avec des superbes coups. Maria Sakkari n'a elle rien lâché face à Karolina Pliskova pour se hiser en demi-finale. Enfin, Dokovic domine le top point du jour. Régalez-vous

00:02:12, il y a une heure