Tennis

US OPEN Medvedev en transe, Djokovic en pleurs : les temps forts d'une finale à sens unique

US OPEN 2021 - On attendait un Djokovic en feu, porté par la quête du premier Grand Chelem calendaire depuis 1969. On a finalement vu la naissance de Daniil Medvedev. Le Russe a remporté son premier titre majeur en privant le Serbe d'un 21e sacre qui l'aurait auréolé de gloire. Ce n'est sans soute que partie remise, en attendant, voici les temps de ce match dingue, en vidéo.

00:02:58, il y a 37 minutes