Tennis

US OPEN - "Quand tu gagnes, tu parles moins" : Fin de match tendue entre Moutet et Travaglia

US OPEN 2021 - Corentin Moutet s'est qualifié pour le 2e tour de Flushing Meadows en dominant Stefano Travaglia en trois sets, au terme d'un match tendu entre les deux hommes pour des gestes et des paroles mal interprétés de part et d'autres. Au point que les deux hommes en sont venus à s'expliquer bruyamment après une poignée de mains froides, comme vous pourrez le constater en images.

00:01:39, il y a 11 minutes