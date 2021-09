Tennis

US OPEN "S'il le réalise, le Grand Chelem de Djokovic sera immensément plus fort que celui de Laver"

US OPEN 2021 - En 1969, Rod Laver réalisait, à ce jour, le premier et unique Grand Chelem de l'ère Open. Mais pas le tout premier de l'histoire du jeu. Mais à cette époque, la concurrence était bien inférieure à celle connue aujourd'hui par Novak Djokovic, en passe de réaliser cet exploit 52 ans plus tard dans une ère où les excellents joueurs sont bien plus nombreux (Réalisation: Sébastien Petit)

00:04:08, il y a 13 minutes