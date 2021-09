Tennis

US Open - Sakkari - Pliskova : Le résumé

US OPEN 2021 - Maria Sakkari s'est qualifiée pour les demi-finales en battant 6-4, 6-4 Karolina Pliskova, mercredi à New York. Plus solide dans tous les compartiments du jeu, plus agressive (22 coups gagnants contre 14) et moins en proie aux erreurs directes (12 contre 19), Sakkari n'a pas laissé d'espoir à la Tchèque, finaliste en 2016 ainsi qu'à Wimbledon en juillet.

00:02:42, il y a 4 heures