US OPEN - Scénario épique et points dantesques : Evans est revenu des ténèbres contre Popyrin

US OPEN - Après plus de 4h de jeu et deux sets de retard, Daniel Evans [24] a renversé Alexei Popyrin, vendredi, pour rallier le quatrième tour du Grand Chelem américain, en l'emportant 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 [1]. Revivez les meilleurs moments de ce thriller sur le Court 17.

00:03:00, il y a une heure