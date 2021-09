Tennis

US Open - Smash, coup droit long de ligne, amortie... Medvedev a écoeuré Djokovic : Le top 5 de la finale

US OPEN 2021 - Vainqueur de Novak Djokovic en trois sets (6-4, 6-4, 6-4), Daniil Medvedev a réussi de jolis coups lors de la finale, dimanche. Revivez le top 5 des plus beaux points de ce match qui a vu le Russe triompher pour la première fois en Majeur et empêcher le Serbe de réaliser son Grand Chelem calendaire.

00:02:13, il y a une heure