Tennis

Vidéo, US Open - Un thriller époustouflant et un nouvel exploit : le résumé de la victoire de Leylah Fernandez

US OPEN 2021 – A 19 ans, la Canadienne Leylah Fernandez n’en finit plus de ravir le public et d’impressionner les spécialistes. Auteure d’un nouveau duel de folie en quart de finale face à Elina Svitolina, elle s’est imposée en trois sets (6-3, 3-6, 7-6) au terme d’une fin de match à suspense pour atteindre le dernier carré. Voici le résumé vidéo de sa victoire.

00:02:50, il y a 2 heures