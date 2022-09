Tennis

US Open 2022 - Un match qui restera dans les annales : les temps forts d'un exceptionnel Alcaraz-Sinner

US OPEN - A-t-on assisté au plus beau match du tournoi, voire de l'année ? C'est fort probable tant ce quart de finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a tutoyé les sommets en termes de jeu, d'intensité et de scénario. L'Espagnol, qui a sauvé une balle de match dans le 4e set, a réussi à renverser l'Italien au bout d'un match joué en 5 sets et plus de 5h de jeu, dont voici les temps forts...

00:03:12, il y a une heure