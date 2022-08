La "Queen" est toujours là, et sa retraite attendra : d'abord tendue et imprécise, Serena Williams est progressivement montée en puissance pour finir en boulet de canon et battre Danka Kovinic 6-3, 6-3 en 1h40, ce lundi lors de la première night-session de cet US Open 2022.

Elle a peut-être un peu pris de court les organisateurs du tournoi, qui avaient mis les petits plats dans les grands non seulement pour accompagner son entrée sur le court mais aussi (et surtout) sa sortie, au cas où ce premier match de l'US Open soit aussi son dernier, comme beaucoup l'imaginaient. Mais Serena a dit non. Elle a voulu prolonger la fête et retrouvé, par moments, des parcelles de sa grandeur d'antan pour finalement dominer son adversaire, logiquement très tendue elle aussi.

Le score est toutefois un peu sec par rapport à la physionomie d'un match qui a été longtemps indécis. Le 1er set aurait même pu basculer dans l'escarcelle de la Monténégrine qui, après avoir été menée 2-0 (en ayant toutefois des balles de jeu dans ces deux premiers jeux), est finalement remontée pour mener 3-2, balle de 4-2 sur son service. C'est là, sur ce point important, que Serena s'est rappelée au bon souvenir de sa gloire d'antan en sortant un retour de revers pleine lucarne, en déséquilibre. Superbe !

A partir de ce moment peut-être crucial, la légendaire Américaine a amorcé sa montée en puissance. Jusqu'alors sur les talons, en difficulté au service (6 doubles fautes en tout dont 5 dans ce 1er set) et mal à l'aise pour trouver ses appuis, surtout côté coup droit, sur les frappes assez rapides de son adversaire, elle a peu à peu gommé toutes ces petites scories. Ça n'était pas encore parfait bien sûr, il y avait encore pas mal de déchets et elle a dû batailler jusqu'à 2-2 dans le 2e set. Mais un break réussi à ce moment précis l'a définitivement libérée.

Serena, qui a parfaitement exploité la faiblesse de la deuxième balle adverse (laquelle s'est exposée en ne passant que 44% de premières et en commettant 8 doubles fautes), a fini en boulet de canon sur deux jeux blancs consécutifs, avec un niveau de jeu presque digne de sa grande époque. Elle a passé 23 coups gagnants au final et si elle a commis également beaucoup de fautes (25), elle a néanmoins affiché un état de forme physique décent qui lui a permis de tenir les (rares il est vrai) longs rallyes qu'a compté cette partie.

Ça aurait pu (dû) être une grande fête cette nuit, la célébration grandiose d'une des plus grandes championnes de l'histoire, mais finalement non. Serena, bientôt 41 ans, victorieuse d'un seul match cette saison début août à Toronto et désormais 413e mondiale, a écrit un nouveau chapitre à sa légende, quelque part, en repoussant ces festivités. De là à rêver désormais d'un incroyable happy-end à l'américaine, à la Pete Sampras en 2002 ? On n'est pas là, encore. Match après match. Et le match d'après, c'est face à la n°2 mondiale Anett Kontaveit, qui a battu la Roumaine Jacqueline Cristian (6-3, 6-0). Après quoi, on y verra plus clair…

