On s’attendait à un gros bras de fer, et on a été déçu. En grande forme, même s’il sortait d’un match marathon remporté au super tie break face à Denis Shapovalov, le Russe Andrey Rublev a fait la loi face à un Cameron Norrie qui, lui, est passé à côté de son match, pour s’imposer en 2h26 et en trois sets (6-4, 6-4, 6-4) lundi. Il a en tout cas préservé son physique avant, peut-être, un défi beaucoup plus relevé en quart de finale, si Rafael Nadal parvient à passer l’obstacle Frances Tiafoe.

Ad

Souriant, soulagé, et déjà prêt à enchaîner : voilà comment on peut résumer Andrey Rublev, au sortir d’un huitième de finale qui aura été conclu plus rapidement que prévu face au numéro 9 mondial Cameron Norrie. Pourtant, le début de partie, le profil des deux joueurs et l’historique entre les deux hommes (une victoire partout) laissait présager un fabuleux bras de fer, qui n’aura eu lieu que lors des huit premiers jeux de la rencontre.

US Open Rublev remporte un nouveau thriller, Cilic confirme son embellie 03/09/2022 À 17:25

Norrie trop friable, Rublev en a profité

Jusqu’à 4 partout, le Russe et le Britannique se montraient irrésistibles sur leur mise en jeu. Puis Norrie a empilé trois fautes directes derrière son service pour permettre au 11e mondial de breaker, et de remporter le premier acte dans la foulée. De plus en plus nerveux et maladroit, Norrie, constamment bousculé sur sa deuxième balle de service (seulement 37% de points remportés), n’a jamais réussi à faire douter un Russe irréprochable dans l’exercice (11 aces, 80% de points remportés derrière sa première balle).

Sauf lorsque celui-ci, qui menait de deux sets et d’un break, a été rejoint alors qu’il menait 3-2 dans le troisième acte. Une petite crise de colère plus tard, Rublev se remettait à cogner très fort, et à tenir la distance derrière sa ligne de fond de court pour finalement reprendre le service de son adversaire, avant de conclure pour se hisser, pour la troisième fois de sa carrière, en quart de finale à Flushing Meadows. Pour atteindre le dernier carré, il aura, quoiqu’il arrive, un défi beaucoup plus corsé à relever.

Plus de 4h de combat et un super tie break : Rublev écarte Shapovalov et file en 8es : le résumé

US Open La journée des Français : Couacaud à un cheveu de l'exploit, Mannarino revient sur terre 30/08/2022 À 16:48