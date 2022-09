Tennis

US OPEN 2022 - Un passing dos au filet : encore un point venu d'ailleurs signé Alcaraz face à Tiafoe

US OPEN - Après une douce mise en route, Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe commencent à lâcher leurs coups en demi-finale de Flushing Meadows, vendredi à New York. A l'image de ce point que l'Américain pensait avoir remporté, mais c'était sans compter sur la vivacité de réponse de l'Espagnol, capable de retourner la situation d'un coup de raquette magique, comme ici, dos au filet.

00:01:02, il y a une heure