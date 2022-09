Tennis

US OPEN 2022 - Un point pareil signé après 5 heures de jeu, c'est possible : l'incroyable joute entre Sinner et Alcaraz

US OPEN - Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier le match entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en quart de finale de Flushing Meadows. A l'image de ce point signé par l'Italien qui a fait se lever le court Arthur-Ashe encore une fois, après 5 heures de jeu et à près de 3 heures du match, heure new-yorkaise...

00:00:58, il y a 28 minutes