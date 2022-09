Si certains se posent encore la question, Carlos Alcaraz est bien en grande forme à New York. Dans un duel de très haut niveau, ponctué de nombreux hot shots, l’Espagnol a pris le meilleur sur l’Américain Jenson Brooksby en trois manches (6-3, 6-3, 6-3). L’Espagnol a joué un tennis total, entre coups droits fulgurants, amorties et montées à la volée. Il jouera en 8e de finale Marin Cilic ou Dan Evans.

Quand, avec un peu de recul, Jenson Brooksby se penchera sur ce match pour en tirer des conclusions, il aura probablement du mal à comprendre ce qu’il s’est passé. Car l’Américain de 21 ans n’a pas eu grand-chose à se reprocher dans l’arène du court Arthur-Ashe. Mais l’ouragan Carlos Alcaraz, aussi puissant que rapide, l’a frappé de plein fouet.

Alcaraz n'a jamais laissé Brooksby respirer

L’Espagnol a mis quelques jeux à se régler, mais quand la machine s’est lancée, elle est devenue quasi-inarrêtable. Monstrueux en coup droits (notamment décroisés), Alcaraz a saoulé de coups son adversaire, qui a passé une bonne partie du match à courir après la balle. Mais non seulement le 4e mondial est puissant, il est également rapide et complet. Capable de varier avec des amorties et ses montées au filet, toujours très efficace derrière son engagement (75% de points remportés derrière sa première balle), le joueur de Murcie n’a jamais laissé Brooksby respirer, imprimant un tempo haletant à chaque échange.

Smash sur les fesses et passing de revers : le point miraculeux signé Brooksby face à Alcaraz

L’Américain n’a jamais démérité dans cette rencontre. Incapable d’évoluer dans la filière défensive qu’il apprécie, il a forcé sa nature pour se montrer davantage agressif. Une stratégie qui a porté ses fruits dans la 3e manche : le temps de deux breaks consécutifs, Brooksby a marché sur l’eau, avec des points venus d’ailleurs et des retours imparables.

Suffisant pour réveiller l’ouragan Alcaraz… L’Espagnol a alors mis un énorme coup d’accélérateur pour empocher les 6 jeux suivants (6-3, 6-3, 6-3) ! La pépite ibère n’a jamais dévié de son schéma tactique : rester hyper agressif en retour (Brodsky n’a remporté que 27% des points derrière sa seconde balle sur l'ensemble de la rencontre) et multiplier les prises de risques en coups droits (Alcaraz a fini avec 46 coups gagnants contre… 10 pour son adversaire). Au prochain tour, Carlos Alcaraz croisera le fer avec Marin Cilic ou Dan Evans. Avec l’objectif de retrouver les quarts de finale, comme l’an passé, lorsqu’il avait explosé à la face du monde à New York. Mais cette époque semble déjà bien lointaine... Depuis, le prodige est déjà devenu un des patrons du circuit.

