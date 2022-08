Mercredi, Andy Murray a passé du temps sur le Arthur Ashe. Trois heures exactement. Trois heures pour quatre manches et un match qu'il a finalement décidé d'écourter (5-7, 6-3, 6-1, 6-0). Murray s'est débarrassé du jeune Emilio Nava qui avait pourtant pris les devants. Mais le 203e joueur mondial n'a pas tenu la distance face à l'ancien numéro 1.

Un passing venu d'ailleurs pour prendre le 1er set à Murray : le coup exceptionnel de Nava

Breaké deux fois lors de la première manche, Andy Murray n'a plus concédé la moindre balle de break dans les trois sets suivants. Le Britannique, vainqueur du tournoi en 2012, n'a pas tout de suite mieux servi, mais son niveau de jeu est allé crescendo. Ce que le score final confirme. Parti comme une balle, Navas a dans le même temps baissé de pied. La moitié de ses coups gagnants, le jeune Américain les a d'ailleurs réussis dans la première manche (19 sur 33).

Au prochain tour, Andy Murray croisera le fer avec le vainqueur du match entre Grenier et Berrettini. Andy Murray n'avait plus atteint le troisième tour d'une épreuve du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2021. Cette année, il s'était arrêté au deuxième tour à Melbourne et à Londres.

