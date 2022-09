Un cavalier seul pendant deux sets et demi, le temps de mener 6-0, 6-1, 2-0, puis un vrai combat pendant une bonne demi-heure et un verdict finalement attendu : Rafael Nadal l'a emporté en deux temps et trois sets face à Richard Gasquet (6-0, 6-1, 7-5), ce samedi en night session sur le stadium Arthur-Ashe. Il signe ainsi sa 18e victoire en autant de confrontations face à son vieil ami français auquel il ne veut décidément pas que du bien, et se qualifie pour les huitièmes de finale de l'US Open. Stade auquel il retrouvera Frances Tiafoe, vainqueur un peu plus tôt, également en trois sets, de Diego Schwartzman.

On y a encore cru, pourtant. Très exactement, l'espace de trois points… Le temps pour Gasquet de mener 0-40 sur le premier jeu de service adverse. Mais le Français a perdu ce premier jeu, puis concédé son service dans la foulée en ratant là encore trois balles de jeu. Le symbole d'un 1er set finalement perdu sur une "bulle" après avoir pourtant eu des opportunités dans cinq de ces six jeux. Sévère, mais juste. Et inexorable…

Crispé par toutes ces occasions manquées, le Biterrois a peu à peu plongé pour se retrouver mené 6-0, 3-0. Et très franchement, à ce moment-là, on commençait à craindre la catastrophe, même si l'on avait en tête le souvenir de leur dernier duel, à Roland-Garros l'an dernier, où Richard s'était retrouvé mené 6-0, 4-1 avant de réagir et de réussir une très belle fin de 2e set.

Là, le scénario fut un peu identique sauf que Gasquet a attendu d'être mené 6-0, 6-1, 2-0 pour réagir enfin. Au moment où, sincèrement, plus personne n'y croyait. Le Français, catastrophique au service (7 doubles fautes, un seul ace, seulement 57% de premières balles), et emprunté dans l'ensemble de son jeu y compris en revers, affichait en plus des grimaces de douleurs, comme touché physiquement.

Et puis, finalement, un nouveau jeu grapillé à ce moment-là, ponctué cette fois par encore par une acclamation bienveillante du public new yorkais, a fini par le relâcher presque soudainement. D'un coup d'un seul, le Biterrois a affiché un tout autre visage pour aller chercher le débreak et prendre enfin les rênes au tableau d'affichage (3-2), pour les garder jusqu'à 5-4. Là, à 30-30, il passa même à deux points du 3e set.

Evidemment, sa réaction était beaucoup trop tardive, mais belle néanmoins. Suffisante en tout cas pour offrir enfin du spectacle et pousser l'Espagnol à sortir de sa zone de confort, lui qui n'avait même pas eu à forcer son talent pour dérouler jusque-là. Finalement, Rafa, lui-même auteur de 8 doubles fautes, a poussé un peu son régime moteur pour arracher un nouveau break à 5-5 et conclure dans la foulée, parachevant sur un cri de soulagement sa victoire en trois sets. Personne ne s'était véritablement inquiété pour lui, mais lui était heureux, manifestement, de s'épargner du "rab" sur le court.

Les choses qui fâchent, maintenant. Avec cette 18e victoire en 18 matches face à Richard Gasquet, Rafael Nadal égale ainsi le "record" de son rival Novak Djokovic, auteur d'une domination équivalente face à Gaël Monfils (18-0). Dans l'ère Open, aucun joueur n'a battu plus souvent un autre joueur sans subir la moindre défaite. Une statistique qui montre à quel point le Big Three, décidément, aura fait du mal à notre Big French.

Rafael Nadal poursuit par ailleurs sa série d'invincibilité en Grand Chelem en 2022 – 22 matches désormais, si l'on ne compte évidemment pas son forfait en demie de Wimbledon – et reprend sa marche en avant à l'US Open où, trois ans après sa dernière venue (et son dernier titre), il retrouvera donc la deuxième semaine, face à Frances Tiafoe. Et ce, sans avoir véritablement pioché dans ses réserves. La triple mission cinquième US Open – ce serait un record égalé -, Petit Chelem et retour à la place de n°1 mondial se passe pour l'heure plutôt bien, merci...

