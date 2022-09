Tennis

US OPEN - Il a fini par craquer : impuissant contre Rublev, Norrie envoie valser sa raquette après une nouvelle faute

US OPEN - Rien n'a réussi à Cameron Norrie contre Andrey Rublev. Le Britannique, pas du tout dans assiette a multiplié les fautes directes pendant les trois sets et n'a jamais réussi à répondre à la puissance imposée par le Russe. Forcément, il fallait que ça sorte et c'est sa raquette qui a joué le rôle de la victime. Revivez ce moment en vidéo. L'US Open est à vivre en direct sur Eurosport.

00:00:55, il y a une heure