Ons Jabeur continue de dégouter le public New-Yorkais. Troisième tour de cet US Open et troisième victoire consécutive contre une Américaine. Ce vendredi, c'est Shelby Rogers, 31e mondiale, qui a complété la série. Jabeur s'est imposée en trois sets (4-6, 6-4, 6-3) et 2h16 de jeu. Pour la première fois, la Tunisienne atteint les huitièmes de finale du tournoi.

Un moment de doute

Pas grand chose à retenir de cette première manche du côté de la cinquième joueuse mondiale. Des fautes directes à répétition (22) et un premier service qui peinait à dépasser les 50%, elle finissait par concéder, logiquement, le premier set de la partie. Et le début du deuxième n'a pas été beaucoup plus brillant. Le public du Louis Armstrong, acquis à Rogers, l'avait bien senti et s'est fait entendre. Résultat payant, l'Américaine remportait trois jeux de suite pour la première fois du match.

Menée 2-0 dans la deuxième manche, Jabeur aurait pu trembler. A la place, elle retrouvait sa première balle. Un peu moins de 70% de premiers services passés pour 89% de points gagnés. De quoi faciliter une grosse montée en puissance, breaker au meilleur des moments à 4-4, puis recoller à un set partout.

C'est en début de troisième qu'elle a vraiment creusé l'écart. Sans forcément briller, elle prouvait sa supériorité sur Rogers en inscrivant un sixième jeu d'affilé pour mener 4-0. Même si la 32e mondiale se rebellait légèrement en fin de partie pour chiper le service de Jabeur une dernière fois et écarter cinq balles de match, elle ne faisait que repousser l'échéance. Score final 6-3.

La cinquième joueuse mondiale va donc gôuter pour la première fois à un huitième de finale à Flushing Meadows. Après avoir aligné trois Américaines, elle devra affronter une Russe en la personne de Veronika Kudermetova dimanche.

