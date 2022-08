Tennis

US Open - Rafael Nadal et Daniil Medvedev à l’entraînement en vidéo

US OPEN - Rafael Nadal et Daniil Medvedev comptent parmi les têtes d’affiche du dernier Grand Chelem de la saison 2022, qui se tiendra du 29 août au 11 septembre, à Flushing Meadows. Tous deux peuvent espérer se retrouver n°1 mondial, à l'issue de l'épreuve. Voici des images de l’Espagnol et du Russe, à l’entraînement, vendredi, à quelques jours de leur entrée en lice dans le tournoi new-yorkais.

00:01:08, il y a une heure