C’est l’histoire de la plus grande championne de l’histoire du tennis féminin moderne. Ou du tennis féminin tout court, chacun la placera dans son propre panthéon. L’histoire donc d’une championne qui n’arrive pas à prendre sa retraite parce qu’elle joue encore très bien au tennis. Tellement bien qu’on peut penser qu'elle s’apprête à commettre une erreur en rangeant ses raquettes après cet US Open. Au moins, on rigole bien, car l’organisation nous propose un hommage même après ses victoires.

Revenons au sport. Oui, le retour à la compétition de la cadette des sœurs Williams n’avait pas été un franc succès au cœur de l’été. Rapidement dehors à Wimbledon, seulement capable de gagner un match lors de la tournée nord-américaine, Serena n’avait pas donné des signes très encourageants pour cet US Open. Le déclin total après un an de blessure. A tel point que son premier tour à Flushing semblait être un match d’adieu et non match un Grand Chelem, le tout avec des billets hors de prix pour assister au dernier bal.

Mais Serena Williams a retrouvé l’œil du tigre sur le court Arthur-Ashe, sa maison. Elle n’a plus ses jambes de 20 ans, ça se voit par moments sur des longs échanges, mais la voir dominer Anett Kontaveit de cette façon, en devant aller chercher la gagne au set décisif, rend admiratif et curieux pour la suite des événements. La numéro 2 mondiale a quand même sorti une prestation très solide, dans un contexte compliqué, et envoyé Serena pas mal de fois dans les cordes.

Détail très important : lors de ce combat, "SW" n’a jamais semblé au bout du rouleau physiquement. Son dernier set a été son meilleur depuis son retour au jeu cette année. Il y avais des coups "old school", comme ces nombreux revers le long de la ligne pris très tôt dans le court ou cette splendide volée de coup droit à 4-2 dans le dernier acte. Du pur Serena.

La fille de Richard Williams l’a reconnu, son niveau habituel est en train de revenir peu à peu. Et forcément, elle prend goût à ce petit jeu du 'je repousse ma retraite' : "Depuis deux matches c’est en train de se remettre en place, mais je m'entrainais bien", a-t-elle soutenu après sa victoire. En rigolant, elle a surtout rappelé une évidence : "Je suis plutôt une bonne joueuse (…) Non, je ne suis pas surprise par mon niveau, je suis juste Serena."

On a aimé

Les combats en 5 sets. Daniel Elahi Galan, Wu Yibing, Alejandro Davidovich Fokina et Tommy Paul ont régalé le public de Flushing Meadows avec des matches à rallonge comme on les aime. Mention spéciale à Wu Yibing qui s'est battu comme un beau diable contre Nuno Borges. Le Chinois a décroché un 5e set, avant de tout donner dans la manche décisive. Un petit côté David Ferrer qu'on apprécie.

Le match entre Bianca Andreescu et Beatriz Haddad Maia. Les deux joueuses ont envoyé des coups gagnants à gogo lors de la dernière partie de la journée de mercredi. Deux filles très agressives : une droitière, Andreescu, une gauchère, Haddad Maia. Il n'en fallait pas plus pour proposer une belle opposition, certes un peu décousue, mais très "grinta" dans l'âme. Dommage qu'on n'ait pas vu trois sets.

On n'a pas aimé

Le début de match d'Arthur Rinderknech. Le Français, dont la préparation de ce 2e tour a été perturbée par le départ précipité de son coach vers la France, a mis un set avant d'entrer dans sa partie face à Daniil Medvedev. Contre un adversaire d'un tel calibre, c'est rédhibitoire. Clin d'oeil sympa quand même : le Français, ancien universitaire aux Etats-Unis, a pu profiter des services de son ancien coach de fac, Steve Denton.

La prestation de Félix Auger-Aliassime. Le Canadien est un magnifique joueur et ses prestations à Melbourne contre Daniil Medvedev et à Roland-Garros contre Rafael Nadal l'ont notamment montré cette saison. Mais sa copie rendue face à l'étonnant Jack Draper est peu admissible quand on aspire à aller tout en haut. FAA est un joueur qui vaut bien mieux que ça. Il va sortir du Top 10 alors que 2022 devait être son année.

Félix Auger-Aliassime lors de son match du 2e tour contre Jack Draper Crédit: Getty Images

Juste pour savoir

Il ne se sent pas un peu seul Daniil Medvedev ? Stefanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime ne sont plus là après trois jours de compétition. Matteo Berrettini et Nick Kyrgios ont eu des 2e tours assez poussifs dans l'ensemble. Seul Casper Ruud semble évoluer à son niveau dans la partie haute du tableau. Voir le Russe coincer avant le dernier carré semble peu probable quand même.

Andy Murray va-t-il enfin retrouver la deuxième semaine en Grand Chelem ? Le Britannique joue bien, se déplace bien et n'a plus qu'un match à gagner avant de retrouver des altitudes qu'il n'a plus atteintes depuis plus de cinq ans.

Caro Garcia, ça semble sérieux non ? La Lyonnaise a découpé la pauvre Anna Kalinskaya (6-3, 6-1) au 2e tour et son niveau de jeu impressionne. Offensive, dans le court, solide dans l'échange, Garcia joue un tennis conquérant qu'on n'avait plus vu chez elle depuis fin 2017.

La décla : Nick Kyrgios

"Je n'ai pas envie de décevoir certaines personnes. C'est pour cela que j'ai de grosses attentes et des objectifs élevés (...) Cette saison a été fantastique sur bien des plans. Au niveau du tennis, j'ai envie de me réinventer, de revenir tout en haut car je sais que c'est ma place. Cette finale de Wimbledon a été un tournant pour moi au niveau mental. Si j'avais gagné, je ne sais pas où en serait ma motivation. (...) Je ne me savais pas capable de me mettre autant de pression sur moi-même. Chaque jour, je viens, je surveille ce que je mange, je m'entraîne et je vais dormir. (...) Je me sens vraiment professionnel maintenant."

Trois stats à retenir

29 959. C'est le nouveau record d'affluence pour un match en night session. Bien évidemment, c'est Serena Williams qui a cassé ce record vieux... de deux jours. Elle détenait en effet le précédant depuis lundi et son match du 1er tour.

1946. Qualifié pour le 3e tour, le Chinois Wu Yubing casse tous les records à Flushing. Il est le premier joueur de sa nation à aller aussi loin en Grand Chelem depuis 1946 et Kho Sin-Khie qui avait fait de même à Wimbledon. A l'US Open, cela n'était jamais arrivé dans l'ère Open. Dans l'histoire, pas fait depuis 1881.

28. C'est le nombre de victoires de Caro Garcia depuis Roland-Garros. La Française est la joueuse la plus victorieuse sur le circuit WTA et de loin depuis fin mai.

Le match à ne pas rater jeudi

C'est une première dans l'histoire de l'US Open. Jeudi soir, Serena et Venus Williams vont disputer un match de double en night session contre la paire Hradecka - Noskova. Voir des doubles programmés sur les grands courts, c'est quelque chose de normal, mais en pleine première semaine, c'est juste dingue.

Au lieu de voir un match de simple du tableau dames, les spectateurs verront les soeurs Williams évoluer ensemble, peut-être pour la dernière fois de leur carrière. C'est peut-être encore plus fort que le dernier bal de Serena en simple, car Serena et Venus ont marqué une rupture dans l'histoire du tennis moderne. Oui, c'est un immanquable pour les amoureux de tennis.

Venus Williams et Serena Williams Crédit: Getty Images

