La marche était trop haute pour Burel

Tombeuse au premier tour d'Elena Rybakina, la gagnante du dernier Wimbledon, Clara Burel n'a pu signer un nouvel exploit samedi soir face à Aryna Sabalenka. La Biélorusse, parfois insondable et capable du pire, a déployé toute sa puissance sur le Grandstand pour étouffer la jeune Française de 21 ans. 6-0, 6-2 en une heure et huit minutes, l'addition a été salée pour Burel, qui n'a pas remporté une seule fois son service puisque ses deux seuls jeux gagnés ont été des breaks.

Ad

Elle a notamment été lâchée par sa première balle (47% seulement) et l'a payée très cher. Sur ses secondes balles, elle a constamment été agressée par Sabalenka. Résultat, cette statistique à peine croyable à ce niveau : Burel a fini avec un terrible 9% de réussite sur son second service (3 points gagnés sur 32 disputés). Sabalenka, elle, s'est montrée plus propre que d'habitude au service. Elle n'a commis que deux doubles fautes. Et a passé une soirée très tranquille.

US Open Gasquet toujours impuissant face à Nadal : sa 18e leçon d'affilée en images IL Y A 27 MINUTES

US Open Davis n'a pas empêché Swiatek d'être en seconde semaine : Les temps forts de leur match du 3e tour IL Y A 32 MINUTES