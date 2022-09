Norrie disputera son premier huitième à Flushing Meadows

Victoire contre Holger Rune, 7-5, 6-4, 6-1

Il n'a pas vraiment eu le temps de trembler. Ce samedi, le Britannique Cameron Norrie, 9e joueur mondial et tête de série n°7, a battu au troisième tour de l'US Open le Danois Holger Rune, 33e joueur mondial et tête de série n°28, en trois manches (7-5, 6-4, 6-1) et 2h13 de jeu. Un match disputé sur le Grandstand, pour le troisième affrontement entre les deux hommes, tous joués cette année et donc désormais tous remportés par Norrie. Une rencontre qui, paradoxalement, a vu Holger Rune terminer avec davantage de coups gagnants (35 à 22).

Mais le Danois, qui a commis bien trop de fautes directes (40 contre 22), n'a pas su répondre présent dans les moments importants. Son service lui a fait défaut à deux reprises dans la première manche, à 2-2 puis 5-5, malgré un débreak juste avant. Enfin, la troisième manche a été à sens unique. Cameron Norrie a alors fait cavalier seul, remportant les cinq derniers jeux dont les trois derniers services de son adversaire du jour. Le Britannique n'avait encore jamais été au-delà du troisième tour à New York. Le voilà désormais en huitièmes. Son prochain adversaire sera le Canadien Denis Shapovalov, 21e joueur mondial et tête de série n°19, ou le Russe Andrey Rublev, 11e joueur mondial et tête de série n°9.

