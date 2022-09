Un peu plus solide, un peu plus constant et même un peu plus puissant. En mettant bout à bout ces ingrédients pendant cinq sets et 3h39 d'un énorme bras du fer tout au long duquel il ne s'est jamais départi de son sérieux et de sa ligne de conduite, Karen Khachanov a fini par faire la différence face à un Nick Kyrgios qui s'est superbement battu jusqu'au bout mais qui a fini par plier, 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3), 6-4, ce mercredi matin à New York. Le Russe se qualifie ainsi pour sa première demi-finale de Grand Chelem, stade auquel il rejoindra Casper Ruud, vainqueur pour sa part plus tôt (et plus facilement) de Matteo Berrettini.

Après sa victoire face au numéro un mondial et tenant du titre Daniil Medvedev au tour précédent, et vu son niveau de jeu affiché plus largement depuis le début de l'été, l'Australien commençait pourtant à avoir une bonne tête de favori dans cet US Open. Ou pas loin. Mais, peut-être un peu émoussé justement par l'influx laissé ces dernières semaines, paraissant même un peu touché physiquement en début de match – on l'a vu se faire masser la cuisse à la fin du 1er set -, l'Australien a été un peu trop long à se mettre en route et a globalement été un peu trop sur courant alternatif pour mériter la victoire par rapport à son adversaire qui, lui, a été droit dans ses bottes du premier au dernier point.

