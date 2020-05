UTR PRO MATCH SERIES – La deuxième journée de compétition n'a pas pu aller à son terme. La rencontre entre Danielle Collins et Alja Tomljanovic a été arrêtée à une manche partout, samedi soir, à Palm Beach (3-4, 4-3). Alison Riske a déjà validé son billet pour la grande finale. Amanda Anisimova, qui a sauvé l'honneur en battant Tomljanovic lors du deuxième match, jouera la petite finale.

Collins et Tomljanovic stoppées par la pluie

Danielle Collins - Alja Tomljanovic : (3-4, 4-3, à terminer)

Tennis La pluie stoppe le duel Collins-Tomljanovic à un set partout IL Y A 2 HEURES

La météo a encore fait des siennes. La rencontre décisive pour la qualification pour la grande finale entre Alja Tomljanovic et Danielle Collins a été stoppée par la pluie, samedi soir, à Palm Beach, à une manche partout entre les deux joueuses (3-4, 4-3). Après une demi-heure d'attente, les organisateurs ont décidé de repousser la fin de cette rencontre à dimanche. Les deux joueuses feront l'ouverture de la dernière journée de compétition. Déjà qualifiée pour la finale, Alison Riske attendra encore avant de connaître l'identité de son adversaire.



Avant que les éléments ne viennent mettre leur grain de sel, Collins et Tomljanovic ont offert un nouveau spectacle décousu sur le court de Palm Beach. Partie une nouvelle fois comme une fusée, Tomljanovic a connu le même sort que lors de son duel face à Anisimova : la machine s'est enrayée dès le début de la deuxième manche, ce qui a eu pour effet de remettre son adversaire dans la partie. Un poil plus inspirée que face à Riske, Collins a quand même failli payer cher son irrégularité après avoir raté six balles de set, tie-break compris. C'est finalement la 7e, jouée sous la pluie, qui lui a permis de rester en vie.

Play Icon WATCH Fallait le mettre celui-là : le smash improbable de Tomljanovic 00:00:52

Riske monte en régime et jouera la finale

Alison Riske bat Danielle Collins : 4-1, 1-4, 4-1

Alison Riske continue d’hausser le niveau. L’Américaine a décroché, samedi à Palm Beach en Floride, sa deuxième victoire en trois rencontres dans ce tournoi exhibition de l’UTR Pro Match Series, compétition jouée dans des conditions sanitaires drastiques. Plus régulière, la 19e mondiale a logiquement disposé de sa compatriote Danielle Collins après un combat en trois manches (4-1, 1-4, 4-1) qui a duré un peu moins d’une heure et demie.

Avec un bilan de deux succès et une défaite, et un ratio set gagnés-perdus équilibré (4 remportés, 4 concédés), la quart de finaliste de Wimbledon 2019 n’a pas eu la joie de décrocher tout de suite son billet pour la grande finale de dimanche. Il a en effet fallu attendre la défaite d'Ajla Tomljanovic face à Amanda Anisimova, lors de la deuxième rencontre, pour connaître son destin. Mais l'issue a été positive.

Bien que décousu au niveau du score et de la qualité technique, ce match a permis à Riske de continuer à se régler techniquement. Plutôt régulière dans l’ensemble, sauf sur les smashes, la native de Pittsburgh a profité de l’irrégularité de Collins pour aller chercher ce succès sans trop forcer. La joueuse de 19 ans, qui compte désormais 1 victoire et 1 défaite, a été en grande difficulté au service. Déréglée au niveau du jeu, elle a seulement pu dérouler son tennis lors du deuxième set.

Play Icon WATCH Avec son revers digne de Djokovic, Riske a régalé 00:00:35

Anisimova ouvre son compeur

Amanda Anisimova bat Alja Tomljanovic : 2-4, 4-1, 4-2

Amanda Anisimova s'est réveillée. Déjà condamnée à jouer la petite finale après ses deux défaites concédées vendredi sur le court de Palm Beach, l'Américaine a signé sa première victoire de la compétition face à Alja Tomljanovic, non sans se faire peur. Largement dominée par l'Australienne, menée une manche à zéro, et pas loin de la déroute, la demi-finaliste du dernier Roland-Garros, en pleine reconstruction après son drame familial vécu l'an dernier, a retrouvé ses esprits au moment où on s'y attendait le moins. Son succès en trois manches (2-4, 4-1, 4-2) va peut-être constituer un déclic chez elle malgré les circonstances du moment.

La remontée fantastique d'Anisimova a débuté au tout début de la deuxième manche, au moment où l'affaire semblait presque terminée. Menée d'un set à rien et d'un break, concédé après une vilaine amortie de revers, Anisimova a semble-t-il pris conscience qu'elle filait un mauvais coton. Un debreak blanc, arraché avec la manière, et six jeux consécutifs plus tard, la prodige s'est retrouvée aux commandes d'une rencontre au scénario complètement fou et improbable. Enfin solide derrière sa première balle, la droitière de 18 ans a profité de ce coup de boost pour dicter le jeu depuis sa ligne de fond, au point d'en étouffer totalement sa rivale. Cette descente aux enfers, Tomljanovic ne l'a pas vu venir.

Play Icon WATCH Anisimova était déchaînée : son coup droit fusée a fait des dégâts 00:00:35

Play Icon

Tennis Fallait le mettre celui-là : le smash improbable de Tomljanovic IL Y A 2 HEURES

Play Icon