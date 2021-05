Ils sont 8 à l'affiche des "Unpredicables" ("Les Imprévisibles", en français). A l'image des superproductions hollywoodiennes (référence aux "Expendables" notamment), l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), exhibition imaginée par Patrick Mouratoglou, sait soigner la promotion de sa 4e édition qui aura lieu dans moins d'une semaine, les 24 et 25 mai prochains, et qui sera diffusée sur Eurosport. Alors que les cinq premiers participants étaient connus depuis quelques semaines - Daniil Medvedev, Diego Schwartzman, Fabio Fognini, Alexander Bublik et Corentin Moutet -, les trois derniers ont été officialisés mercredi. Il s'agira de Grigor Dimitrov, Cristian Garin et Taylor Fritz.