Il avait prévenu : l'Ultimate Tennis Showdown avait vocation à continuer à exister en parallèle du circuit ATP. Force est de constater que Patrick Mouratoglou a tenu parole : la quatrième édition de son exhibition aura lieu les 24 et 25 mai prochains sur les courts en terre battue de son académie, soit à quelques jours du coup d'envoi de Roland-Garros (30 mai-13 juin). L'UTS l'a annoncé officiellement vendredi sur les réseaux sociaux en dévoilant aussi le casting des participants sur l'affiche de l'événement.

Deux joueurs du Top 10 y prendront ainsi part : le Russe Daniil Medvedev, actuel numéro 3 mondial, et l'Argentin Diego Schwartzman, 9e à l'ATP. L'Italien Fabio Fognini, le Kazakhstanais Alexander Bublik et le Français Corentin Moutet devraient également s'y produire. Fidèle à sa stratégie marketing, l'UTS a enfin présenté les choses sous l'angle du spectacle cinématographique, avec un titre "The Unpredictables" ("Les Imprévisibles") en référence à la série de films "The Expendables".

