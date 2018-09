VIDEO - "C’est pour ça qu’on ne joue pas en double" : quand Novak Djokovic allume Roger Federer

Le Buzz

Le duo chic n’a pas tenu le choc. Un an après son association gagnante avec Rafael Nadal, Roger Federer a eu droit à un autre partenaire de choix en la personne de Novak Djokovic, vendredi à l’occasion du premier double de la Laver Cup édition 2018. Malgré leurs 34 tournois du Grand Chelem cumulés, les deux légendes du tennis n’ont pas réussi à imposer leur loi au duo formé par Jack Sock et Kevin Anderson, vainqueurs au super tie-break (6-7, 6-3, 10-6).

Rodgeur et Nole ont affiché quelques manques d’automatismes aussi évidents que logiques avec, pour symbole, cette balle envoyée par le Serbe dans le dos du Suisse dès le deuxième jeu. Ce qui a autant fait rire les protagonistes de cet "incident" que le public de Chicago.

Au changement de côté suivant, Federer et Djokovic sont revenus sur cette péripétie. "C’est pour ça qu’on ne joue pas en double bro", a notamment lâché le numéro 2 mondial, tout sourire face à un vainqueur de Wimbledon et de l’US Open qui ne savait plus où se mettre. "Oh mon Dieu, je crois que mon cœur s’est arrêté pendant trois secondes", lui a rétorqué le Serbe, gêné aux entournures. Savoureux.