Tennis

VIDEO - Di Pasquale sur Monfils : "Je pense que le confinement l'a vraiment flingué"

DIP IMPACT - Il l'a annoncé ce mardi après-midi via sa plateforme Twitch, Gaël Monfils met un terme à sa saison. En cause, un manque de confiance et le besoin d'une pause pour commencer la saison 2021 d'un bon pied. Pour Arnaud di Pasquale, le confinement n'est pas étranger à la méforme du n°1 fraçais.

