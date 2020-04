Tennis

Lopez: "Je ne vois pas les circuits ATP et WTA reprendre sans union"

TENNIS LEGENDS - Invités exceptionnels de Mats Wilander et Boris Becker, Feliciano Lopez et Elina Svitolina ont été questionnés à propos du rapprochement espéré entre l'ATP, la WTA et les autres entités du tennis professionnel. Mais pour l'Espagnol, si une union semble nécessaire, il sera difficile pour lui que le circuit reprenne cette saison avant que tout ne soit acté.