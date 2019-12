Wawrinka, Medvedev et Monfils en têtes d'affiche de la première Diriyah Tennis Cup

Ce mois-ci, Stanislas Wawrinka, Gaël Monfils et Daniil Medvedev auront une chance d'entrer dans l'histoire en remportant le premier tournoi de tennis professionnel organisé en Arabie Saoudite. La Diriyah Tennis Cup se déroulera du 12 au 14 décembre, soit un mois avant le premier Grand Chelem de la saison 2020, l'Open d'Australie.

Dariya, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille cet évènement hors-norme dans le cadre d'un grand festival international dédié au sport. Le tournoi aura lieu à la Diriyah Arena et se jouera sur dur. Samedi, l'enceinte a hébergé la revanche du combat de boxe entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr. Il est tout à fait logique que la rencontre entre les deux plus grands poids lourds du moment soit suivie d'un tournoi mettant aux prises huit joueurs parmi les meilleurs de la planète, lesquels ont remporté 88 titres à eux tous. Les têtes d'affiche Wawrinka, Monfils et Medvedev seront accompagnées de David Goffin, Fabio Fognini, Lucas Pouille, John Isner et Jan-Lennard Struff.

Avec six des huit joueurs dans le top 20 de l'ATP, ce tournoi promet d'être intense. Les huit joueurs qui disputeront la Dariyah Tennis Cup sont Daniil Medvedev (5e à l'ATP), Gaël Monfils (10e), David Goffin (11e) Fabio Fognini (12e) Stanislas Wawrinka (16e), John Isner (19e), Lucas Pouille (22e) et Jan-Lennard Struff (35e).

"C'est une grande joie que de pouvoir enfin confirmer la présente d'un tel nombre de stars mondiales. Cela fait très longtemps que le public saoudien attend cela, a notamment dit le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, le ministre des sports saoudien. Accueillir un évènement de tennis d'une telle envergure pour la première fois est très important pour l'Arabie Saoudite."

Anciens et nouveaux champions

Dans une courte bande-annonce introductive, Wawrinka s'est autoproclamé "Stan, l'homme du désert"

Le Suisse est le plus titré de tous les joueurs présents à Diriyah. Il a notamment remporté trois tournois du Grand Chelem : l'Open d'Australie (2014), Roland Garros (2015) et l'US Open (2016). Après une saison 2018 gâchée par les blessures, le joueur de 34 ans classé 16e à l'ATP a fait un retour remarqué l'année dernière en atteignant notamment les quarts de finale à l'US Open et à Roland Garros.

Des huit joueurs présents à Dariya, c'est Daniil Medvedev qui est le mieux classé à l'ATP (5e). Cette année, le Russe a remporté 4titres et a aussi atteint la finale de l'US Open où il a perdu face à Rafael Nadal. "L'Arabie Saoudite est une étape très importante dans ma préparation, a dit Medvedev. Les conditions climatiques sont équivalentes à celles de l'Australie. Ça va être un gros test pour moi. Je suis encore en présaison, donc c'est important d'engranger du temps de jeu pour préparer au mieux l'année qui vient. Le public peut s'attendre à de très gros matchs. Le tournoi sera très compétitif et j'espère que les supporters manifesteront leur soutien. J'ai entendu plein de bonnes choses sur l'Arabie Saoudite. Je suis très excité à l'idée de promouvoir le tennis ici, d'autant plus que c'est la première compétition internationale organisée dans le pays."

Les meilleurs showmen, les plus gros serveurs

Avec Struff, Monfils a été le dernier joueur annoncé à la Diriyah Tennis Cup. Le Français, classé 10e à l'ATP, est l'un des joueurs les plus spectaculaires à regarder de tout le circuit ATP. Il est connu pour ses coups acrobatiques et ses gestes techniques venus d'un autre monde. En plus d'être un incroyable showman, la "Monf" a remporté huit titres dans sa carrière. Il sera donc un prétendant naturel à la victoire finale. Mais il ne sera pas le seul. Les huit joueurs ont potentiellement les armes pour remporter le titre. Goffin et Fognini sont connus pour leur hargne et leur détermination à l'approche de la ligne d'arrivée. Les gros serveurs que sont Struff et Isner auront aussi leur mot à dire, tout comme Pouille, qui aura à cœur de rééditer la performance qui l'a menée jusqu'en demi-finale de l'Open d'Australie un peu plus tôt dans l'année.

La saison de Diriyah touche à sa fin

Au cours du décembre, la ville vit au rythme des évènements sportifs et culturels d'exception. La toute nouvelle saison de Formule E a débuté dans les rues de Dariya, tandis que le combat entre Joshua et Ruiz "Clash on the Dunes" a tenu en haleine le monde de la boxe. C'est maintenant au tennis d'entrer dans la lumière et, avec un tel plateau, le tournoi de Dariya est un évènement à ne pas manquer.