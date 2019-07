Alexander Zverev n'y arrive décidément pas en Grand Chelem. L'Allemand de 22 ans, toujours en quête de son premier grand résultat dans un Majeur, devra encore attendre. Ce Wimbledon 2019 est déjà terminé pour lui. Lundi, il a buté dès le 1er tour sur la patte gauche de Jiri Vesely. Le Tchèque s'est imposé en quatre manches (6-4, 3-6, 6-2, 7-5) et deux heures et demie de jeu sur le court N°1. Une désillusion de plus pour le N°5 mondial.

Jiri Vesely avait il est vrai tous les atours d'un tirage piège. Certes, il est retombé au-delà de la 100e place au classement ATP et n'avait gagné que quatre matches sur le circuit principal en 2019. Mais à Wimbledon, il a pris l'habitude de briller, à son échelle. En cinq participations, jamais il n'avait été sorti au 1er tour. Il avait même atteint à deux reprises les huitièmes de finale, en 2016 et 2018, ne s'inclinant que contre Tomas Berdych et Rafael Nadal. Dans sa carrière londonienne, il avait déjà épinglé un top 10 et quatre top 20.

Seconde balle friable

Tout avait pourtant bien débuté pour Zverev, vainqueur du premier set grâce à un break opportuniste sur sa toute première occasion, à 5-4. Mais l'Allemand n'allait plus convertir une seule autre des six balles de break qu'il allait obtenir par la suite. Tout l'inverse de Vesely qui, après ce départ diesel, a breaké son adversaire à cinq reprises, deux fois dans les deuxième et troisième manches, et une dernière sur l'ultime jeu de la rencontre, à 6-5 en sa faveur dans le quatrième set.

Un dernier jeu qui a pris des allures de catastrophe pour Zverev, avec une glissade derrière sa première balle et une volée de revers dans le filet sur les deux derniers points. Une conclusion catastrophique mais assez révélatrice. Le protégé d'Ivan Lendl a payé cher ses grandes difficultés au service. Sur sa seconde balle, il n'a ainsi remporté que 39% des points et s'est trop souvent exposé.

C'est donc un nouveau coup d'arrêt pour Sasha Zverev, qui, sans briller plus que de raison, avait trouvé un début de constance en Grand Chelem cette saison. Pour la première fois de sa carrière, il avait atteint la deuxième semaine deux fois de suite, en Australie (huitième de finale) puis à Roland-Garros (quart). Il n'y aura pas de passe de trois et il s'en faut de beaucoup. Son élimination, conjuguée à celle de Stefanos Tsitsipas, ouvre en grand le tableau d'un Novak Djokovic plus que jamais archi-favori pour aller en finale.