Dominic Thiem n’y arrive décidément pas à Wimbledon. Le finaliste de Roland-Garros est tombé mardi dans le piège tendu par le grand serveur américain Sam Querrey, désormais 65e joueur mondial, s’inclinant en quatre sets (6-7, 7-6, 6-3, 6-0) et deux heures et demie. Après Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev lundi, l’Autrichien est déjà la troisième grosse tête d’affiche à quitter le All England Club d’entrée.

Dominic Thiem n’y arrive décidément pas à Wimbledon. Le finaliste de Roland-Garros est tombé mardi dans le piège tendu par le grand serveur américain Sam Querrey, désormais 65e joueur mondial, s’inclinant en quatre sets (6-7, 7-6, 6-3, 6-0) et deux heures et demie. Après Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev lundi, l’Autrichien est déjà la troisième grosse tête d’affiche à quitter le All England Club d’entrée.

Thiem s'est désagrégé

Il avait décidé de ne pas faire de tournoi de préparation sur gazon avant Wimbledon, bien mal lui en a pris. Dominic Thiem en a déjà fini avec son aventure anglaise, tombé sous les services canons d’un Sam Querrey qui revient fort après sa finale à Eastbourne la semaine dernière. Et pourtant, le numéro 4 mondial avait bien entamé la partie, remportant le premier set au tie-break 7 points à 4 après avoir manqué plusieurs opportunités de s’emparer de la mise en jeu adverse.

Et c’est précisément à la relance que l’Autrichien a péché par la suite. Il n’a réussi à saisir aucune de ses 6 balles de break dans la partie, et dans le tie-break du deuxième acte, c’est Querrey qui a dicté sa loi (6-7, 7-6). Le match a alors changé d’âme, l’Américain se montrant bien plus entreprenant : il a frappé 53 coups gagnants contre 38 à Thiem qui a été le premier à céder finalement son engagement, ce qui lui a coûté la troisième manche (6-7, 7-6, 6-3).

Déboussolé par la tournure des événements, le finaliste de Roland-Garros a sombré dans le quatrième set, ne parvenant pas à inscrire le moindre jeu. Comme un symbole, Querrey a, de son côté, converti ses quatre balles de break dans la partie. Au prochain tour, celui qui avait atteint les demi-finales il y a deux ans retrouvera soit Cristian Garin, soit Andrey Rublev.