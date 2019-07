Kyrgios : "Pas sûr que Nadal et moi pourrions partager une bière"

Cette fois, nous y sommes. Depuis le tirage au sort, c’est l’affiche potentielle de la première semaine qui attire tous les regards : les chemins de Rafael Nadal et Nick Kyrgios vont donc bien se recroiser jeudi sur le Centre Court de Wimbledon, cinq ans après. En 2014, l’Australien avait créé la sensation en éliminant le Majorquin, double champion au All England Club (2008, 2010), en huitième de finale après un combat spectaculaire de quatre sets très accrochés (7-6, 5-7, 7-6, 6-3) et quasiment trois heures de jeu. Cette fois, les deux hommes s’affronteront dès le 2e tour pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Car un Nadal-Kyrgios manque rarement de sel. Le dernier en date, à Acapulco à la fin du mois de février, l’a encore montré. Vainqueur sur le fil (3-6, 7-6, 7-6) après avoir sauvé trois balles de match, l’Australien avait fait le spectacle en sortant des coups dont lui seul a le secret et en défiant le public mexicain. Avec son service canon, sa puissance et son toucher de balle, il a le jeu pour poser des problèmes au numéro 2 mondial, en le privant de rythme. Kyrgios est ainsi l’un des rares joueurs à tenir tête à l’Espagnol sur le circuit : après six duels, les deux rivaux comptent trois victoires chacun.

Vidéo - Bras de fer du fond, volée plongeon et sifflets du public : revivez la victoire de Kyrgios sur Nadal 02:43

" Kyrgios est dangereux quand il veut jouer au tennis "

Et Nadal est bien conscient de la menace. "Je vais jouer contre un joueur très talentueux et dangereux quand il veut jouer au tennis. Et normalement contre les meilleurs, il est motivé", a-t-il justement fait remarquer après son entrée en lice convaincante mardi contre le Japonais Yuichi Sugita (6-3, 6-1, 6-3). Kyrgios ne disait pas autre chose à la suite de son succès, beaucoup plus tiré par les cheveux, face à son compatriote Jordan Thompson. "Quand le tirage au sort m’a donné Nadal comme adversaire probable au 2e tour, j’étais super heureux. Quand vous êtes gamin, vous rêvez de jouer les meilleurs joueurs du monde, qui plus est, sur la plus belle scène possible."

La motivation de l’Australien devrait donc être à son paroxysme, d’autant qu’il n’entretient pas les meilleurs rapports avec le Majorquin. Après leur duel à Acapulco, ce dernier avait estimé que Kyrgios, qui avait notamment tenté un service à la cuillère, lui avait "manqué de respect" par son comportement sur le court. Son oncle Toni était allé plus loin, jugeant que l’Australien "manquait d’éducation" et était "mauvais" pour le tennis. Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd : le fantasque Aussie avait répliqué en remettant en cause le légendaire fair-play de Nadal dans la défaite.

Vidéo - "Seuls Nadal et Federer motivent Kyrgios, il se fout du reste" 04:18

Kyrgios contraint à l'excellence

"Je ne suis pas sûr que Rafa et moi pourrions partager une bière ensemble au Dog and Fox (un pub de Wimbledon Village, ndlr). Je ne connais pas du tout l’homme, je connais le joueur. Nous avons du respect l’un pour l’autre, mais je pense que c’est à peu près tout", a confirmé Kyrgios devant la presse mardi. Mais l’intéressé a préféré recentrer le débat sur le match qui l’attendait, avec humilité et lucidité. "C’est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je serai vraiment l’outsider, mais je sais que si je joue le bon type de tennis, j’aurai mes chances. Je dois rentrer sur le court avec une bonne attitude, l’envie de me battre. Sinon, ce sera une partie de plaisir pour lui."

Face au numéro 2 mondial, Kyrgios sait bien qu’il ne pourra pas se permettre ce dilettantisme dont il est coutumier, ni de balancer un set comme il l’a fait au 1er tour en 18 minutes (6-0 au 4e set). Pour retrouver la constance indissociable d’un hypothétique exploit, le natif de Canberra pourrait visionner un résumé de sa performance majuscule contre le même adversaire voici cinq ans. Mais il n’en a peut-être pas besoin, tant ce match reste, encore à l’heure actuelle, son fait d’armes majeur depuis ses débuts sur le circuit.

Vidéo - Quand Kyrgios tente un service à la cuillière face à Nadal... et fait faute 00:15

Nadal donne (bien) plus de garanties

"C’était l’un des meilleurs moments que j’ai vécus dans ma carrière", a-t-il d’ailleurs convenu. Mais une chose est sûre : Nadal sera prêt. Le piège est trop évident pour qu’il ne prenne pas l’événement au sérieux. Et l’Espagnol, qui surfe sur la confiance accumulée après son 12e sacre à Roland-Garros, a déjà montré de belles dispositions mardi sur un gazon que beaucoup de joueurs (dont Kyrgios) estiment plus lent que les années précédentes, ce qui n’est pas pour déplaire au n°2 mondial.

Le Majorquin a aussi veillé à répondre, implicitement, au portrait peu flatteur que son futur adversaire avait dressé de lui en se décrivant comme son exact opposé. "Je travaille dur, mais je suis capable de profiter de la vie. Je ne pense pas tout le temps au tennis. J’ai des amis, de la famille. Quand je joue, je suis totalement impliqué." Pour que le spectacle soit grand sur le Centre Court jeudi, gageons que ce sera aussi le cas de Kyrgios. Le choc pourrait alors faire des étincelles.