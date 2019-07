Rafael Nadal est en mission. Le numéro 2 mondial a validé son billet pour les quarts de finale au All England Club lundi avec la manière en éparpillant Joao Sousa sur le Centre Court en trois sets (6-2, 6-2, 6-2) et 1h45 de jeu. Mis en confiance par ses succès contre Nick Kyrgios et Jo-Wilfried Tsonga aux 2e et 3e tours, le Majorquin a déroulé et n’a jamais laissé le moindre espoir à son adversaire. En quart de finale, il affrontera un Américain : soit Sam Querrey, soit Tennys Sandgren.

Plus d'infos à suivre...