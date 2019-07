Rafael Nadal n’est pas tombé dans le piège. Le numéro 2 mondial est parvenu à se défaire, en quatre sets, d’un Nick Kyrgios qui lui a donné du fil à retordre ce jeudi (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) lors du deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Même s’il n’a pas toujours été souverain et a été plus que bousculé par son imprévisible adversaire, le Majorquin a eu le dernier mot et défiera donc Jo-Wilfried Tsonga samedi.

Plus d'infos à suivre...