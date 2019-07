Simona Halep a envoyé un message. Après un 2e tour en dents de scie face à sa compatriote Mihaela Buzarnescu, la Roumaine a clairement haussé le ton samedi face à Victoria Azarenka qui réalisait pourtant un début de tournoi prometteur. La tête de série numéro 7 n’a laissé aucune chance à la Biéliorusse, imposant sa loi en deux sets très secs (6-3, 6-1) et un peu plus d’une heure de jeu. Elle aborde donc la deuxième semaine avec une confiance au beau fixe et pourrait retrouver en huitième de finale l’attraction de cette édition 2019 Cori Gauff qui affronte Polona Hercog.

