Une entrée en lice en mode diesel pour Federer. Le numéro 3 mondial a eu besoin de quatre sets (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) pour écarter Lloyd Harris, 86e joueur mondial, au premier tour de Wimbledon ce mardi. Après la perte du premier set, le 3e joueur mondial a haussé son niveau de jeu pour recoller et faire cavalier seul sur le reste de la partie. L'octuple lauréat du Grand Chelem londonien rencontrera au deuxième tour le vainqueur du match entre le jeune britannique de 20 ans, Jay Clarke (169e) et l'Américain Noah Rubin (182e).

Roger Federer n'avait plus peiné au premier tour d'un Grand Chelem depuis sa rencontre avec Frances Tiafoe à l'US Open 2017. Mais alors que l'Américain avait poussé le Suisse à un cinquième set, il n'a fallu qu'une manche au maître du gazon londonien pour prendre la mesure d'un adversaire qu'il ne connaissait pas, Lloyd Harris. Le Sud-Africain, qui disputait son premier match à Wimbledon, a joué crânement sa chance sur le Centre court. Très efficace au service, commettant peu de fautes, Harris a réussi le break dès sa première occasion. Malgré une balle de débreak dans sa raquette, Federer a été étonnamment fébrile en fin de set et a logiquement concédé la première manche.

Huit points perdus sur son service en trois sets

Dans la deuxième manche, le Bâlois est revenu sur le court avec d'autres intentions. Alors que Federer avait bataillé sur son service dans le premier set, il a choisi de davantage varier ses zones et de se montrer plus entreprenant dès son deuxième coup de raquette. Bien plus agressif, le numéro 3 mondial a pris la balle plus tôt et a accéléré ses coups. Le quatrième jeu a été celui du break. Bilan du deuxième acte : 6-1. L'octuple vainqueur à Wimbledon a remis les pendules à l'heure et n'a plus baissé le pied.

Moins lucide, Lloyd Harris a fait des choix de plus en plus douteux. Manipulé par le kiné dans la troisième manche, le Sud-Africain est revenu sur le court avec un strapping au mollet et n'a pas fait long feu. Le reste n'a été qu'une formalité alors que les jeux défilaient bien plus vite. Piqué au vif, malgré 56% de réussite sur son engagement, Federer n'a laissé que 8 points en chemin sur son service sur l'ensemble des trois derniers sets. Au deuxième tour, la tête de série numéro 2 affrontera Jay Clarke (169e). Encore un jeune joueur que le Suisse connaît peu.