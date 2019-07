Irrespirable. S'il fallait un mot pour qualifier cette finale 2019 pas toujours d'une qualité exceptionnelle mais sublimée par son scénario complètement fou, celui-ci conviendrait assez bien. Irrespirable, invraisemblable, même. Et historique. Au bout du bout du bout du suspense, Novak Djokovic a fini par prendre le dessus sur Roger Federer. Cinq sets (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12), quasiment cinq heures et le premier tie-break à 12-12 de l'histoire auront été nécessaires au numéro un mondial pour se coiffer d'une cinquième couronne londonienne, comme un certain Björn Borg jadis. Roger Federer, lui, sera longtemps hanté par ses deux balles de match à 8-7...

La lumière décline lentement à Londres, et les ombres s'allongent. Le public du Centre Court retient son souffle. Après 4h57 d'un match au scénario complètement fou, le dernier coup droit de Roger Federer s'envole dans le ciel britannique. Novak Djokovic vient de terrasser son adversaire suisse en finale de Wimbledon, mais il n'exulte même pas, ou si peu. Sans doute le Serbe n'a-t-il pas encore réalisé la portée de son exploit. Un exploit majuscule qui lui permet d'égaler la légende Bjorn Borg et de remporter un 16e titre du Grand Chelem.

Ce chef-d'œuvre de suspense s'est joué en plusieurs actes. Dans le premier, c'est Federer qui a semblé le plus mordant. Précis au service et solide dans le jeu, le Suisse a souvent malmené le Serbe sur ses mises en jeu. Mais le natif de Belgrade a tenu, tenu… et arraché un tie break, qu'il va finalement mieux maîtrisé. Acte 1 : Djoko.

Plus d'infos à venir...