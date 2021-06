Andy Murray est toujours en course dans ce Wimbledon et c'est une merveilleuse nouvelle. Auteur d'une fin de match folle face à Nikoloz Basilashvili lundi dernier, en soirée également, le Britannique a remis ça mercredi soir en offrant au public du Centre Court un magnifique match, qu'il a fini par remporter au meilleur des cinq manches face à Oscar Otte (6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2).

Il a fallu presque 4h00 à l'Ecossais, 3h50 en réalité, pour sortir le grand allemand, venu jouer les trouble-fêtes au All England Club, un jour après la sortie de la Mannschaft de l'Euro 2020. Cette fois, c'est un Ecossais qui a eu le dernier mot. "J'ai aimé la fin du match, mais pas vraiment le milieu. Toute la foule a été incroyable et il y en avait certains qui étaient un peu plus fous que les autres. J'en avais besoin", a d'ailleurs glissé avec son humour pince-sans-rire l'ancien n°1 mondial après la rencontre. Pour la première fois depuis 2017, il jouera le 3e tour dans son jardin de Wimbledon face à Denis Shapovalov. On en salive d'avance, même si la bête semble fatiguée.

Wimbledon Quatre ans après, Murray fait de nouveau chavirer Wimbledon 28/06/2021 À 20:51

Le toit a transfiguré un Murray en difficulté

C'est une réalité, Murray en a bavé face à Oscar Otte, le stakhanoviste des qualifications en Grand Chelem. Le longiligne droitier avait déjà fait parler de lui il y a un mois sur le court Suzanne Lenglen de Roland-Garros. A Paris, il avait mené deux manches à rien contre Alexander Zverev, avant de voir son compatriote se réveiller. Il n'a pas répété exactement le même scénario face à Murray, mais il y a eu un petit air de ressemblance. Mené une manche à rien, le tombeur du Français Arthur Rinderknech 13-12 au super tie-break lors du 1er tour a renversé la table écossaise et mené deux manches à une contre le double vainqueur du tournoi (2013, 2016). Frustré par son niveau de jeu irrégulier, Murray a été bien bougon, vous connaissez le personnage. Mais il n'a jamais lâché.

Secoué derrière son engagement dès l'entame de la 4e manche, l'actuel 118e mondial a tenu bon avant de voir son match basculer grâce au temps qui passe. A 3-2 en sa faveur, Murray a pu profiter d'une pause fraîcheur d'un gros quart d'heure, le temps de fermer le toit du Centre Court, d'allumer les lumières et de passer en mode "indoor-night session", un stop qui lui avait coûté son fil conducteur lors de la finale de 2012 contre Roger Federer, un autre temps. Cette fois, la pause lui a été bénéfique puisqu'il a pris le service d'Otte dès la reprise, avant de boucler le 4e acte sur le score de 6-4. Il y a eu deux matches dans le match et il fallait en remporter la dernière partie.

Avec le quatrième set en poche, Murray a continué sa marche en avant dans le set décisif. Il a pris le service d'Otte d'entrée et pris le taureau par les cornes, avant d'engager un superbe combat face à un adversaire tout aussi fatigué que lui, mais toujours aussi vaillant. S'il n'a pas offert un scénario d'anthologie, ce dernier set de ce "simple" match du 2e tour a offert un vrai combat mental qui a plu au public londonien, évidemment acquis à la cause de son Murray chéri. Survolté par cette aide extérieure, "Muzz" a sorti sa plus belle panoplie de coups pour aller chercher la victoire. Ses deux lobs, un côté coup droit, et un côté revers, sur la balle de match, resteront dans les esprits. Parce que c'était du Murray "old school", et que le voir gagner chez lui, après tout ce qu'il a traversé, est le meilleur shoot d'adrénaline qui soit.

Wimbledon "Wimbledon peut être une bonne surprise pour lui" : Murray entre rêves et raison sur "son" gazon 26/06/2021 À 11:41