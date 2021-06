Tennis

Après son match record en 2010, John Isner était en panne d'ace

WIMBLEDON - John Isner était sorti vainqueur de ce match le plus long face à Nicolas Mahut en 2010. Mais au tour d'après la fatigue l'a rattrappé puisque pour la première et unique fois de sa carrière, l'Américain n'a réussi aucun ace. Billie Jean King est la seule à avoir fait un carton plein dans l'ère Open. Voici une série de stats remarquables sur le gazon londonien. (Stats : Jeu set et maths)

