Di Pasquale: "Dans sa chasse au record, c'est maintenant que le plus dur commence pour Djokovic"

WIMBLEDON - Avec le vent en poupe, Novak Djokovic a l'occasion de réaliser un été de rêve pour passer devant Nadal et Federer dans la course au record de titres du Grand Chelem. Mais sur la route du 20e trophée, le Serbe va sans doute rencontrer plus de difficultés qu'on ne pense, lors des dernières marches à gravir, estime Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, émission à écouter en podcast.

00:04:58, il y a une heure