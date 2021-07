Tennis

"N'en déplaise à Kyrgios, les vocations naissent davantage avec les vainqueurs qu'avec des showmen"

WIMBLEDON - En marge du tournoi londonien, Nick Kyrgios a encore déclaré que gagner en Grand Chelem n'était pas sa priorité, assumant le fait de ne plus penser et d'être un joueur auquel quand même les gens s'identifient. Ce qui a donné l'occasion à Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau de débattre dans DiP Impact autour de la vocation des joueurs professionnels : grâce à qui nait-elle ?

