Comme en Australie, ils ont régalé le public jusqu’au bout. Et comme en Australie, c’est Nick Kyrgios qui a fini par avoir le dernier mot. Revenus mercredi sur le Court 1 de Wimbledon après avoir été interrompus par le couvre-feu la veille à 3-3 dans le cinquième set, l’Australien et Ugo Humbert ont continué sur le même rythme, déterminés à ne rien lâcher dans une fin de partie au couteau. Mais le Français a fini par céder sur le score de 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 9-7 après 3h26 (temps cumulé sur le deux jours) d’une sacrée empoignade.

Nick Kyrgios est tout de même un drôle de loustic. Quasiment six mois après sa dernière apparition sur un court de tennis à Melbourne en compétition, l'Australien a repris ses (bonnes) habitudes, comme si de rien n'était. Et Ugo Humbert, malgré son tennis si inspiré sur gazon et la confiance née de son titre à Halle, n'a finalement pas réussi à s'opposer à son retour fracassant.

Kyrgios a été phénoménal sous pression

Mercredi, les deux hommes ont disputé l'acte final d'une partie palpitante aux multiples changements de dynamique. Mieux parti, Kyrgios a semblé payé peu à peu son manque de compétition, avant de se rebeller dans le quatrième set mardi et de résister à la pression de Humbert en début de cinquième manche mardi. Et mercredi, au moment de reprendre leur duel échevelé, ils ont rivalisé d'aisance au service, malgré la pression. De 3-3 à 7-7, aucun des deux joueurs n'a lâché le moindre pouce de terrain, même si le Français semblait plus proche de l'emporter.

La douleur de Nick Kyrgios après une vilaine chute à 6-6 dans le 5e set de son duel contre Ugo Humbert à Wimbledon 2021 Crédit: Getty Images

A 6-5 et à 7-6 en sa faveur, Humbert s'est retrouvé plusieurs fois à deux points de l'emporter. Ses angles courts croisés de gaucher en revers et en coup droit ont fait mal à Kyrgios qui a même chuté en fond de court et lâché un cri qui a fait craindre un scénario similaire à celui connu par Adrian Mannarino la veille. Mais l'Aussie s'est bien relevé, s'est appuyé sur son service pour rester au contact, avant de faire l'effort décisif à 7-7. Intelligemment, il a alors fait jouer son adversaire, n'hésitant pas à arrondir les trajectoires et à varier les longueurs de balle. Ses manoeuvres ont fait craquer Humbert une fois de trop en revers pour concéder le break fatidique.

Le Français a-t-il finalement cédé mentalement ? Pas le moins du monde, puisqu'il y a cru jusqu'au bout et a même obtenu deux balles de débreak dans le dernier jeu. Mais Nick Kyrgios est un joueur spécial et il l'a encore montré : sous pression, il a décoché une merveille de revers long de ligne gagnant pour écarter le danger et laisser son service faire le reste. Le coup sera encore dur à encaisser pour Humbert qui arrivait avec beaucoup d'ambition à Wimbledon. Mais le tirage lui a réservé un cadeau bien empoisonné. Kyrgios, de son côté, aura un bon coup à jouer au 2e tour face à Gianluca Mager, 77e à l'ATP, avant un éventuel 3e tour contre Félix Auger-Aliassime.

Nick Kyrgios savoure sa victoire en cinq manches contre Ugo Humbert à Wimbledon 2021 Crédit: Getty Images

