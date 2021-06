Ugo Humbert et Nick Kyrgios s’étaient donnés rendez-vous pour mettre le feu à Wimbledon. C’était il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Et bien, les deux hommes ont tenu promesse, mais leur superbe duel ne trouvera un dénouement que mercredi. C’est un crève-cœur tant ce match était plaisant à voir.

Alors qu’ils se tiraient la bourre en plein cœur du cinquième et dernier acte, Gerry Armstrong, le juge-arbitre du tournoi, est venu jouer les oiseaux de mauvais augure. A 23h55, alors que le score était de 3-3, l’homme aux cheveux blancs a pointé le bout de son nez sur la pelouse du court n°1 pour venir dire : stop, on remballe les raquettes. A 23h57, Humbert et Kyrgios ont donc plié bagages et dit au revoir au public. Le fautif ? Le couvre-feu de Wimbledon, qu’on ne vous présente plus.

Humbert dominateur

Avant cette coupure tardive, Humbert et Kyrgios ont offert un match décousu, mais de fort belle envergure si on apprécie les duels énergiques. Kyrgios, qui n’avait plus joué depuis sa sortie au 3e tour de l’Open d’Australie en février dernier, s’est emparé de la première manche. Puis, il a commencé à comprendre pourquoi Humbert avait remporté le tournoi de Halle.

Très bon derrière son service, le Français a récité un tennis de spécialiste sur gazon pendant deux manches. Un tennis suffisamment cadré et solide pour lui permettre de mener deux manches à une. Puis, il y a eu la bascule : Humbert a baissé son niveau et Kyrgios a retrouvé du jus après une bonne traversée du désert.

Au 5e set, les deux hommes ont proposé leur meilleur tennis ou presque en même temps. A ce petit jeu, Kyrgios a d’ailleurs failli perdre des plumes à 1-2, mais il est parvenu à sauver deux balles de break sur son service. Deux jeux plus tard, les officiels ont sifflé la fin de la récréation. Rendez-vous mercredi en 2e rotation sur le court n°1 pour la fin du spectacle. Un spectacle en deux actes donc.

