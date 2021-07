Le contexte

Novak Djokovic est un homme pressé. Avant le début de cet exercice 2021, il accusait encore trois trophées de retard dans sa folle course-poursuite au record du nombre de titres en Grand Chelem. Sept mois plus tard, le numéro 1 mondial n'est plus qu'à une victoire d'égaler Roger Federer et Rafael Nadal sur le gazon de Wimbledon. Annoncé grand favori du tournoi londonien, il a été à la hauteur des attentes des observateurs et surtout des siennes dans un tournoi jusqu'ici mené de main de maître. Seul Matteo Berrettini peut donc encore l'en empêcher dimanche.

Malgré l'énergie considérable que lui a demandé son triomphe à Roland-Garros et pas un match de préparation sur gazon, en simple du moins (il a disputé le double à Majorque), le "Djoker" a surfé sur sa folle dynamique de succès. Finalement, il ne lui aura fallu qu'un set, le premier de sa quinzaine perdu face à l'invité britannique Jack Draper pour digérer la transition entre la terre battue et le gazon. Il a gagné les 18 suivants et affiche désormais 17 victoires consécutives sur le circuit (titres à Belgrade et Roland-Garros en plus de son parcours à Wimbledon).

Le plus frappant dans cette démonstration de force, c'est que Djokovic n'a même pas eu besoin de jouer son meilleur tennis. Toujours en maîtrise, il a semblé s'adapter au niveau de chacun de ses adversaires tel un caméléon et faire à chaque fois le nécessaire pour passer devant, dégageant une impression d'invincibilité grâce à une confiance au zénith. Sa demi-finale contre Denis Shapovalov en a été l'exemple le plus flagrant : souvent chahuté, en résistance, contraint de défendre, il l'a pourtant emporté en trois manches, plus solide à chaque fois que la tension a augmenté.

Et Berrettini dans tout ça ? L'Italien a, lui aussi, bien mérité sa finale. Premier Italien à s'imposer au Queen's en préparation de cette édition 2021, il est invaincu sur gazon avant cette finale. Tour après tour, par sa puissance, sa science du jeu sur herbe et son autorité, il s'est peu à peu imposé comme le favori clair de la partie basse du tableau, surtout après les défaites de Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Roger Federer. Déjà quart-de-finaliste à Roland-Garros, il joue incontestablement le meilleur tennis de sa vie. Mais sera-t-il encore capable de se sublimer pour sa première finale en Grand Chelem ? C'est toute la question.

Face-à-Face

Novak Djokovic et Matteo Berrettini n'ont pas souvent croisé le fer. Mais quand ils l'ont fait, à deux reprises jusqu'ici, c'est à chaque fois le premier qui l'a emporté.

Le dernier match entre les deux joueurs est récent, c'était en quart de finale de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial l'avait emporté en quatre sets (6-3, 6-2, 6-7, 7-5).

C'est la première fois que les deux hommes s'affrontent sur gazon, leur premier duel avait eu lieu en phase de poules du Masters 2019 à Londres pour une large victoire de Djokovic (6-2, 6-1).

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Jack Draper [G-B/WC] 4-6, 6-1, 6-2, 6-2

2e tour : bat Kevin Anderson [AFS] 6-3, 6-3, 6-3

3e tour : bat Denis Kudla [E-U] 6-4, 6-3, 7-6(7)

1/8e de finale : bat Cristian Garin [CHI/N.17] 6-2, 6-4, 6-2

1/4 de finale : bat Marton Fucsovics [H] 6-3, 6-4, 6-4

1/2 finale : bat Denis Shapovalov [CAN/N.10] 7-6(3), 7-5, 7-5

Matteo Berrettini

1er tour : bat Guido Pella [ARG] 6-4, 3-6, 6-4, 6-0

2e tour : bat Botic Van de Zandschulp [P-B/LL] 6-3, 6-4, 7-6(4)

3e tour : bat Aljaz Bedene [SLO] 6-4, 6-4, 6-4

1/8e de finale : bat Ilya Ivashka [BLR] 6-4, 6-3, 6-1

1/4 de finale : bat Félix Auger-Aliassime [CAN/N.16] 6-3, 5-7, 7-5, 6-3

1/2 finale : bat Hubert Hurkacz [POL/N.14] 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4

Ils ont dit

Novak Djokovic : "Egaler le record de titres de Federer et Nadal signifierait tout pour moi. C'est ce pourquoi je suis ici, la raison pour laquelle je joue. Je me suis imaginé être dans la position de me battre pour un nouveau trophée en Grand Chelem avant de venir à Londres. Tous les joueurs espèrent avoir la majorité du public de leur côté dans les grands matches, ça fait une grande différence. J'espère que les gens reconnaîtront aussi à quel point ce match est important pour moi."

Matteo Berrettini : "Je suis si heureux d'être en finale, c'est un vraiment un sentiment incroyable. Je savais que je pouvais le faire, mais je ne pensais pas que j'allais le faire parce que je suis comme ça. J'ai procédé étape par étape, vraiment lentement et soigneusement. J'imagine que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, le travail n'est pas encore fini. Je veux aller chercher le trophée, maintenant que je suis arrivé jusqu'ici."

Trois stats à retenir

29. C'est le nombre de finales en Grand Chelem déjà jouées par Novak Djokovic et donc l'expérience considérable dont il bénéficie à ce stade par rapport à Matteo Berrettini qui va jouer son premier match de cette importance. Le Serbe va donc disputer son 30e match pour le titre en Majeurs, seul Roger Federer fait (un peu) mieux avec 31 finales au compteur.

5. Novak Djokovic pourrait devenir le 5e joueur à réaliser le doublé Roland-Garros/Wimbledon dans l'ère Open après Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal et Roger Federer. Il serait le deuxième dans cette même ère Open à gagner les trois premiers Majeurs de l'année après Rod Laver en 1969. L'Australien avait complété le Grand Chelem calendaire dans la foulée à l'US Open.

101. C'est le nombre d'aces servis par Matteo Berrettini en 6 matches dans ce tournoi. L'Italien est largement en tête du classement des joueurs devant Denis Shapovalov (65) et… Novak Djokovic (63) qui en a donc frappé 38 de moins. Mais le Serbe a le meilleur pourcentage de points gagnés derrière sa première balle : 85 % contre 82 % à Berrettini.

Notre avis

Novak Djokovic était l'immense favori de ce Wimbledon avant même qu'il ne débute. Et avant la finale de dimanche, il l'est toujours, si ce n'est davantage. Malgré très peu de temps pour s'adapter au gazon, le double tenant du titre a vite retrouvé ses marques au All England Club. Sa précision au service, sa couverture de terrain exceptionnelle, son extraordinaire solidité dans les moments importants, sa capacité à ne pas rater et à toujours faire jouer un coup de plus à ses adversaires lui ont permis d'atteindre la finale sans frayeur alors qu'il peut encore bien mieux jouer au tennis.

Il ne serait pas étonnant qu'il soit capable de hausser son niveau au moment d'écrire un peu plus l'Histoire du jeu et de cimenter sa légende. Car c'est avant tout cette confiance absolue en ses moyens qui lui donne cette aura d'invincibilité. Face à un monstre d'expérience et de certitudes, Matteo Berrettini vivra, lui, sa première finale de Grand Chelem. Comment gérera-t-il l'occasion ? Même lui ne peut pas vraiment le savoir, mais une chose semble certaine : s'il démarre timidement ou est pris par l'enjeu, il devrait le payer cher et voir les jeux défiler.

Djokovic a l'habitude de se régaler face aux gros serveurs, la qualité de son anticipation et la longueur de ses retours faisant des merveilles. Toutefois, si Berrettini sert un maximum de premières balles et parvient à enchaîner avec des seconds coups très percutants, il pourrait en récolter les fruits. Ses deux derniers sets joués à Roland-Garros face au Serbe lui ont peut-être montré la voie. Tout son défi sera de maintenir un haut pourcentage de réussite tout au long de la finale. C'est sans doute ce qui va compliquer sa tâche contre le numéro 1 mondial qui exploite la moindre faille.

Notre pronostic : Novak Djokovic en quatre sets.

