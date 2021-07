Entre deux joueurs qui apprécient le gazon plus que tout, le spectacle se devait d’être forcément au rendez-vous. Au 2e tour de Wimbledon, Roger Federer a pris le meilleur sur Richard Gasquet à l’issue d’un match très plaisant et spectaculaire (7-6, 6-1, 6-4) en 1h51 de jeu sur le Centre Court. Après un premier set des plus accrochés, le Suisse a haussé le ton pour écarter le Français, qui a néanmoins joué à un très haut niveau, mais s’est montré moins opportuniste que son adversaire. Bien plus aérien que lors de son premier tour face à Adrian Mannarino, "le Maestro" jouera Cameron Norrie pour une place en huitième de finale.

Wimbledon Roger Federer mené deux sets à un par Adrian Mannarino au 1er tour 29/06/2021 À 17:15

Plus d'infos à suivre...

ATP Halle Auger-Aliassime sur Federer : "J'ai toujours pensé qu'il aurait arrêté avant mon arrivée" 16/06/2021 À 17:39